Böylesini ilk kez gördü! Yürüyüş yaparken buldu, hemen koparıp eve götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2025 06:55 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 06:56 - Güncelleme:

Isparta'da doğa gezisine çıkan Yusuf Yalçın, bulduğu dev mantarlar ile adeta şoke oldu. Birisi 2,5 kilogram, diğeri 1,5 kilogram olan mantarları yemediklerini belirten Yalçın, "Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı" dedi.

Isparta'nın Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'ndeki kırsal alanda ailesiyle yürüyüşe çıkan Yusuf Yalçın, yürüyüş sırasında iki dev mantarla karşılaştı. "İLK DEFA BÖYLE MANTAR GÖRDÜM" Mantarları koparıp evine getirdiğini belirten Yalçın, "Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı" dedi. İlgili Haber Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte kuzu göbeği mantarı buldu KORKTUKLARI İÇİN YİYEMEDİLER Yalçın, mantarları zehirli mi zehirsiz mi olduğunu bilmedikleri için yemediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz