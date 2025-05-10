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Haberler > Yaşam > Böylesini ilk kez gördü! Yürüyüş yaparken buldu, hemen koparıp eve götürdü

Böylesini ilk kez gördü! Yürüyüş yaparken buldu, hemen koparıp eve götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Böylesini ilk kez gördü! Yürüyüş yaparken buldu, hemen koparıp eve götürdü
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Isparta'da doğa gezisine çıkan Yusuf Yalçın, bulduğu dev mantarlar ile adeta şoke oldu. Birisi 2,5 kilogram, diğeri 1,5 kilogram olan mantarları yemediklerini belirten Yalçın, "Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı" dedi.

Isparta'nın Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'ndeki kırsal alanda ailesiyle yürüyüşe çıkan Yusuf Yalçın, yürüyüş sırasında iki dev mantarla karşılaştı.

Böylesini ilk kez gördü! Yürüyüş yaparken buldu, hemen koparıp eve götürdü - 1. Resim

"İLK DEFA BÖYLE MANTAR GÖRDÜM"

Mantarları koparıp evine getirdiğini belirten Yalçın, "Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı" dedi.

Böylesini ilk kez gördü! Yürüyüş yaparken buldu, hemen koparıp eve götürdü - 2. Resim

KORKTUKLARI İÇİN YİYEMEDİLER

Yalçın, mantarları zehirli mi zehirsiz mi olduğunu bilmedikleri için yemediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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