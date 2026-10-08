Bursa'da yola saçılan madde ekipleri alarma geçirdi: Cadde apar topar kapatıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kamyondan düşen tanklardan yola sızan kimyasal madde nedeniyle bölgede alarm verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler caddeyi trafiğe kapatıp yoldaki tankları kaldırırken, AFAD KBRN ekipleri sızan maddenin türünü tespit etmek için çalışma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş çıkan kamyonun kasasındaki tankların düşmesi sonucu yola kimyasal madde sızdı.
KBRN EKİPLERİ BÖLGEDE
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ve polis sevk edildi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Polis ekipleri, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kamyondan düşen tanklar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Ekipler, maddenin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.