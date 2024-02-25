Dolma biberle uyuşturucu servisi yapan torbacı yakayı böyle ele verdi

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Şubat 2024 12:03 - Güncelleme: 25 Şubat 2024 12:19 - Güncelleme:

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Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sarıyer’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta dolmalık biberler içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsünün torbacı olduğu ve uyuşturucuları dolmalık biberler içinde gizleyerek sattığı anlaşıldı.