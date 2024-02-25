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    • Haberler > Yaşam > Dolma biberle uyuşturucu servisi yapan torbacı yakayı böyle ele verdi

    Dolma biberle uyuşturucu servisi yapan torbacı yakayı böyle ele verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Torbacı, Uyuşturucu, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Sarıyer’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta dolmalık biberler içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsünün torbacı olduğu ve uyuşturucuları dolmalık biberler içinde gizleyerek sattığı anlaşıldı.

    Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün asayiş uygulaması yapıyordu. Kontrol için durdurulan bir aracın sürücüsü tedirgin hareketler sergileyince araçta ayrıntılı inceleme yapıldı. Polis ekipleri aracın arka koltuğundaki pazar poşetini açtığında dolmalık biberleri gördü. 

    BİBERLERİN İÇİNE GİZLEMİŞ

    Biberler incelendiğinde içlerinde satışa hazır poşetler içinde 31 gram esrar maddesi bulundu. Araç sürücüsü A.L. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Dolma biberle uyuşturucu servisi yapan torbacı yakayı böyle ele verdi - 1. Resim

    TORBACILIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan araştırmada, sürücü A.L'nin bölgede torbacılık yaptığı, uyuşturucuları dolmalık biber içinde satacağı kişiye götürdüğü ve muhtemel polis aramalarından kurtulmak için bu yöntemi seçtiği anlaşıldı. A.L'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şahıs tutuklandı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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