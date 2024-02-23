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    • Haberler > Yaşam > Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 1 ay kapalı kalacak

    Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 1 ay kapalı kalacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 1 ay kapalı kalacak
    Galata Kulesi, İstanbul, Haber

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak. Onarım çalışmalarında kulenin duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvası korunacak.

    Kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8'inci katı geçen yıl kasımda ziyaret kapatılmıştı. Süreç içinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

    GÖÇMEN KUŞLARIN YUVASINA ZARAR VERİLMEYECEK

    Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek. Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

    Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 1 ay kapalı kalacak - 1. Resim

    NİSANDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların nisanda tamamlanması planlanıyor.

    Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 1 ay kapalı kalacak - 2. Resim

    Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 1 ay kapalı kalacak - 3. Resim

    Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 1 ay kapalı kalacak - 4. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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