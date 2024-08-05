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İçinde 500 bin TL olan çanta bulan esnaftan "İnsanlık ölmemiş" dedirten davranış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da bir çay bahçesi işletmecisi yaptığıyla büyük bir alkış aldı. Evinin yakınında bulduğu ve içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın, döviz ve Türk Lirası olan çantayı polis karakoluna teslim eden esnaf, "Yapmam gerekeni yaptım. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım" dedi. Ekipler, çantayı eksiksiz olarak sahibine teslim etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan çay bahçesi işleten Mahmut Ülker, evine giderken apartman yakınındaki bir duvarın üzerinde çanta buldu. Ardından çantanın içerisine bakan Ülker, çantada altın, döviz ve Türk Lirası olduğunu gördü. Bir süre çevresinde çantanın sahibini arayan Ülker ardından çantayı evine götürdü. Birkaç saat içerisinde çantanın sahibinin çıkmadığını gören Ülker karısını da yanına alarak polis karakolunun yolunu tuttu. Ülker daha sonra çantayı tutanak karşılığın polislere teslim etti.

İçinde 500 bin TL olan çanta bulan esnaftan "İnsanlık ölmemiş" dedirten davranış - 1. Resim

TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİLER 

Ülker'in bu örnek davranışı ise çay bahçesi işlettiği Karahacılı köyünün Muhtarı Mehmet Kara ve Kaymakam Kemal Duru tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

İçinde 500 bin TL olan çanta bulan esnaftan "İnsanlık ölmemiş" dedirten davranış - 2. Resim

"AĞLAYANIN MALI GÜLENE YARAMAZ"

Yaptığı davranışla "insanlık ölmemiş" dedirten Ülker, “Önce insanlık, para her zaman ikinci planda. Yapmam gerekeni yaptım ve olması gereken buydu. Çantayı bulunca 15 dakika sahibi çıkar diye bekledim sonra karımla birlikte karakola götürdük ve polise teslim ettik. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım” dedi.

ÇANTA SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Öte yandan, polis yaptığı incelemeler sonrası çantanın sahibine ulaşarak içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet ve para olan çantayı eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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