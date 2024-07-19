İntihardan vazgeçip sigara yaktı! Binayı havaya uçurdu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Temmuz 2024 16:37 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 17:00 - Güncelleme:

Japonya, Patlama, Haber

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Japonya’nın Saitama eyaletinde yaşayan bir kişi intihara yeltenerek evdeki gazı açtı. Ama daha sonra kararını değiştiren şahıs, intihardan vazgeçtikten sonra sigara yakınca, 15 katlı binada patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.