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İntihardan vazgeçip sigara yaktı! Binayı havaya uçurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Japonya, Patlama, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya’nın Saitama eyaletinde yaşayan bir kişi intihara yeltenerek evdeki gazı açtı. Ama daha sonra kararını değiştiren şahıs, intihardan vazgeçtikten sonra sigara yakınca, 15 katlı binada patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya'nın Saitama eyaletinin Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın, binanın 3'üncü katındaki daireden kaynaklandığı öğrenildi. Çevredeki yapılarda da hasara neden olan patlamanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde dairenin sahibi dahil 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40’lı yaşlardaki erkeğin polisteki ifadesi duyanları şaşırttı.

İntihardan vazgeçip sigara yaktı! Binayı havaya uçurdu - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahsın, “Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi” dediği belirtildi. Şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

İntihardan vazgeçip sigara yaktı! Binayı havaya uçurdu - 2. Resim

8 kişinin yaralanmasına ve binanın büyük çapta zarar görmesine neden olan şüpheli hakkında ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

İntihardan vazgeçip sigara yaktı! Binayı havaya uçurdu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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