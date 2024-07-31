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İzmir'de arkadaş cinayeti! Şüpheli sırra kadem bastı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de arkadaş cinayeti! Şüpheli sırra kadem bastı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de Osman Şahin, arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçarken ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre tesisat ustası Osman Şahin (45), kimliği henüz tespit edilemeyen arkadaşıyla evde bulundukları esnada aralarında tartışma meydana geldi.

Bunun üzerine cinayet şüphelisi, Osman Şahin’in arkadaşına ait evde bulunan av tüfeğiyle göğsünden vurdu.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar ederken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Adrese gelen sağlık ekiplerince Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sırra kadem basan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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