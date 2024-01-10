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    Kas gevşetici iğne oldu, hayatı karardı! Felç kalan esnaf, dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Elazığ'da yaşayan Zülfü Benzer, omuz ağrısının geçmesi için iğne oldu. Ancak bu sefer sol bacağında yüzde 80 his ve fonksiyon kaybı yaşandı. Sağlık görevlilerinden şikayetçi olan Benzer "Sağlığım ve iki dükkanım gitti. Sağlık Bakanlığı ve Valilik bu davayla ilgilensin" dedi.

    Kas gevşetici iğne oldu, hayatı karardı! Felç kalan esnaf, dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Elazığ'da ikamet eden 42 yaşındaki Zülfü Benzer, yaklaşık 25 gün önce omuz ağrısı sebebiyle esnaflık yaptığı mahalledeki bir sağlık kabinine başvurdu. Burada kendisine kas gevşetici ve ağrı kesici iğne önerildi.

    KOLTUK DEĞENEKLERİNE MAHKUM KALDI

    İddiaya göre yapılan iğne siyatik sinire denk geldi. Sol ayağında ciddi ağrılar hisseden Benzer'e bir iğne daha yapıldı. Ancak bu da çare olmadı. Hastane hastane gezse de şifayı bulamadı. Bacağında yüzde 80 his ve kaybı olan Zülfü Benzer, koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Bu süre zarfında gastrocnemius kasında yara oluştu.

    Kas gevşetici iğne oldu, hayatı karardı! Felç kalan esnaf, dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı

    DÜKKANLARINI KAPATMAK ZORUNDA KALDI

    Çalışamaz hale gelen Benzer, iki iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Sağlık kabinindeki görevlilerden şikayetçi olan şahıs, yetkililere seslendi. Sağlık Bakanlığı ve valilikten yardım beklediğini kaydeden Zülfü Benzer "Omzum ağrıyordu, kliniğe gittim. Çok kötüydüm, uzanamıyordum. Görevli 'Bir kas gevşetici, bir de ağrı kesici yapalım' dedi. İğne daha batar batmaz ağrı başladı, 'ayağım gitti' dedim. Ben durumu anlatınca bir iğne daha vurdu. Tansiyonum düştü, ayağımı ovaladı ama olmadı. Aynı akşam acile gittim, 'böyle şeyler oluyor' deyip iki tane ilaç yazdı. Geldim yine aynı. Bir haftayı o şekilde ağrılarla geçirdim” dedi.

    Kas gevşetici iğne oldu, hayatı karardı! Felç kalan esnaf, dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı

    "SAKAT KALACAKMIŞIM"

    Benzer, hastanede çekilen film sonucu iğnenin sinir ucuna denk geldiğinin belirlendiğini belirterek "'Yüzde 80 böyle kalma ihtimalin var' dediler. Nöroloji bölümü de aynı şeyi söyledi. Şu an iki koltuk değneğiyle geziyorum. İğneyi yapan sağlık teknikeriydi. Ben de avukat aracılığıyla şikayetçi oldum. Hakkımı arıyorum ve davamdan vazgeçmeyeceğim. Doktorun dediğine göre sakat kalacağım, sağlığım gitti” diye konuştu.

    SAĞLIKÇI: DURUMU DÜZELECEK

    Suçlamaların hedefindeki sağlık teknikeri ise ''Komplikasyon gelişen bir durum. Zülfü beyin sağlığına kavuşması ve toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Zaten kendisine her türlü sağlık desteği vereceğimizi bildirdik" ifadelerini kullandı

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İğneElazığ
    Haberler > Yaşam > Kas gevşetici iğne oldu, hayatı karardı! Felç kalan esnaf, dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı
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