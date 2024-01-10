Kas gevşetici iğne oldu, hayatı karardı! Felç kalan esnaf, dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı

10 Ocak 2024 12:05 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 12:10

Elazığ'da ikamet eden 42 yaşındaki Zülfü Benzer, yaklaşık 25 gün önce omuz ağrısı sebebiyle esnaflık yaptığı mahalledeki bir sağlık kabinine başvurdu. Burada kendisine kas gevşetici ve ağrı kesici iğne önerildi.

KOLTUK DEĞENEKLERİNE MAHKUM KALDI

İddiaya göre yapılan iğne siyatik sinire denk geldi. Sol ayağında ciddi ağrılar hisseden Benzer'e bir iğne daha yapıldı. Ancak bu da çare olmadı. Hastane hastane gezse de şifayı bulamadı. Bacağında yüzde 80 his ve kaybı olan Zülfü Benzer, koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Bu süre zarfında gastrocnemius kasında yara oluştu.

DÜKKANLARINI KAPATMAK ZORUNDA KALDI

Çalışamaz hale gelen Benzer, iki iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Sağlık kabinindeki görevlilerden şikayetçi olan şahıs, yetkililere seslendi. Sağlık Bakanlığı ve valilikten yardım beklediğini kaydeden Zülfü Benzer "Omzum ağrıyordu, kliniğe gittim. Çok kötüydüm, uzanamıyordum. Görevli 'Bir kas gevşetici, bir de ağrı kesici yapalım' dedi. İğne daha batar batmaz ağrı başladı, 'ayağım gitti' dedim. Ben durumu anlatınca bir iğne daha vurdu. Tansiyonum düştü, ayağımı ovaladı ama olmadı. Aynı akşam acile gittim, 'böyle şeyler oluyor' deyip iki tane ilaç yazdı. Geldim yine aynı. Bir haftayı o şekilde ağrılarla geçirdim” dedi.

"SAKAT KALACAKMIŞIM"

Benzer, hastanede çekilen film sonucu iğnenin sinir ucuna denk geldiğinin belirlendiğini belirterek "'Yüzde 80 böyle kalma ihtimalin var' dediler. Nöroloji bölümü de aynı şeyi söyledi. Şu an iki koltuk değneğiyle geziyorum. İğneyi yapan sağlık teknikeriydi. Ben de avukat aracılığıyla şikayetçi oldum. Hakkımı arıyorum ve davamdan vazgeçmeyeceğim. Doktorun dediğine göre sakat kalacağım, sağlığım gitti” diye konuştu.

SAĞLIKÇI: DURUMU DÜZELECEK

Suçlamaların hedefindeki sağlık teknikeri ise ''Komplikasyon gelişen bir durum. Zülfü beyin sağlığına kavuşması ve toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Zaten kendisine her türlü sağlık desteği vereceğimizi bildirdik" ifadelerini kullandı