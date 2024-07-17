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Kütahya'da yeni muhtar, eski muhtarı öldürdü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da yeni muhtar, eski muhtarı öldürdü!
Emet, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya’nın Emet ilçesinde yeni muhtar, eski muhtarı tabancayla vurdu. Eski muhtar Fehmi Tarım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Abaş köyü eski muhtarı Fehmi Tarım ağır yaralı halde kendi aracıyla geldiği Çavdarhisar ilçesinde yolda ambulansa alındı.

Kendisini yeni muhtar Bahattin G’nin vurduğunu iddia eden Tarım, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kütahya'da yeni muhtar, eski muhtarı öldürdü! - 1. Resim

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan araştırmada, olayın Abaş köyü yakınlarındaki arazide meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'da yeni muhtar, eski muhtarı öldürdü! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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