Kütahya'da yeni muhtar, eski muhtarı öldürdü!

Kütahya’nın Emet ilçesinde yeni muhtar, eski muhtarı tabancayla vurdu. Eski muhtar Fehmi Tarım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Abaş köyü eski muhtarı Fehmi Tarım ağır yaralı halde kendi aracıyla geldiği Çavdarhisar ilçesinde yolda ambulansa alındı.

Kendisini yeni muhtar Bahattin G’nin vurduğunu iddia eden Tarım, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan araştırmada, olayın Abaş köyü yakınlarındaki arazide meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.