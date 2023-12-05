Meteoroloji 24 il için uyarıda bulundu! 6 Aralık'ta kar geliyor, işte son tahminler

5 Aralık 2023 22:48 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 23:16

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aralık ayı beraberinde soğuk havayı da getirdi. Türkiye'de hava sıcaklıkları hızla düşerek mevsim normalleri seviyesine geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaşıp 24 il için de uyarıda bulundu. 6 Aralık Çarşamba günü için başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve kar yağması bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den gelen açıklamada, güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİSE DİKKAT!

Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE'YE YENİ UYARI

İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın (Çarşamba) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

24 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM

Adıyaman, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan

YOĞUN KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından, "Bugün Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıklar ortalamada devam ediyor. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde bugün akşam ve yarın yoğun kar yağışı olacak ulaşımda aksamalar olur" dedi.

Prof. Dr. Şen, "Yarın (Çarşamba) sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Yarın öğlen Marmara'yı ve akşam İç Anadolu'yu da kapsayacak. Marmara ve Ege de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye'de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek. İstanbul bugün 13 derece, yarın Yağmurlu 12 derece. İzmir gece yağmurlu 18, Antalya akşam yağmurlu 24, Ankara 13."

ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen, "Anadolu'ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu'da etkili olacak" diye konuştu.

Son 15 günde İstanbul'da yağışların etkili olduğunu vurgulayan Şen, "Anadolu ise çok yağış almadı, kar da çok etkili olmadı. Kar yağmazsa tarım göletleri için sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24

Antalya: Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor 5

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 14