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Milyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Yaşam Haberleri  / Ajanslar

Hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme’ye gelen yüz binlerce hacı adayı, Cuma namazı için Kabe-i Muazzama’ya akın etti.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme’ye gelen yüz binlerce hacı adayı, birlikte cuma namazını eda etti. Cuma namazı cemaatinin büyük bölümünü sabah cemaate gelip kalanlar oluşturdu.

Milyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda etti - 1. Resim

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Mekke-i Mükerreme’de 2 milyona yakın Müslüman Kabe-i Muazzama ve çevresindeki sokaklarda saf tuttular.

Milyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda etti - 2. Resim

Hacı adayları, gelecek Cuma günü Terviye (Arefeden önceki gün) olması sebebiyle sabah erkenden Mekke-i Mükerreme’yi terk ederek Arafat’a çıkacaklar. Bu nedenle bugün Cuma namazında Kabe etrafındaki bütün caddeler doldu.

Milyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda etti - 3. Resim

Müslümanlar tek yürek olarak Cuma namazı sonrasında ellerini semaya açarak, zulüm altındaki kardeşlerine dualar ettiler. Filistin için gözyaşı dökerek dua edenler, soykırımın bir an önce bitmesini istediler.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Ajanslar
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