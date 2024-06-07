Milyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda etti

Hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme’ye gelen yüz binlerce hacı adayı, Cuma namazı için Kabe-i Muazzama’ya akın etti.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme’ye gelen yüz binlerce hacı adayı, birlikte cuma namazını eda etti. Cuma namazı cemaatinin büyük bölümünü sabah cemaate gelip kalanlar oluşturdu.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Mekke-i Mükerreme’de 2 milyona yakın Müslüman Kabe-i Muazzama ve çevresindeki sokaklarda saf tuttular.

Hacı adayları, gelecek Cuma günü Terviye (Arefeden önceki gün) olması sebebiyle sabah erkenden Mekke-i Mükerreme’yi terk ederek Arafat’a çıkacaklar. Bu nedenle bugün Cuma namazında Kabe etrafındaki bütün caddeler doldu.

Müslümanlar tek yürek olarak Cuma namazı sonrasında ellerini semaya açarak, zulüm altındaki kardeşlerine dualar ettiler. Filistin için gözyaşı dökerek dua edenler, soykırımın bir an önce bitmesini istediler.