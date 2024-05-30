Nihayet yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor yağmur ara veriyor

Türkiye genelinde devam eden yağışlar hafta sonu ara verecek. Cuma gününden itibaren ülke genelinde sıcaklığın mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının başta batı bölgelerinde olmak üzere artacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıklarının 28 dereceleri bulması bekleniyor. Doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışların da hafta sonu tesirini kaybedeceği belirtiliyor.

GENEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli,Edirne, Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

9 İL İÇİN UYARI VERİLDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.