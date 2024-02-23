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    • Haberler > Yaşam > Orduda uygulanan gizli bir yöntem! 2 dakikada derin uykuya daldırıyor

    Orduda uygulanan gizli bir yöntem! 2 dakikada derin uykuya daldırıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Orduda uygulanan gizli bir yöntem! 2 dakikada derin uykuya daldırıyor
    Uyku, ABD, ORDU, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD ordusu tarafından geliştirilen iki dakikada uykuya dalma yöntemi, uyumakta zorlananlara ilaç olacak. 5 madden oluşan bu yöntemle uykusuz gecelere veda edebilirsiniz.

    İleri derecede askeri eğitimlerden esinlenilen bir teknik, yatakta dönüp duranlara ve bir türlü uykuya dalamayanlar için huzurlu bir uykunun kapısını aralayabilir.

    ASKERLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ

    Birçok kişi tarafından denenmiş ve başarıyla ulaşılmış bu yöntem ABD ordusu tarafından geliştirildi. Ordu bu yöntemi savaş ve operasyonlar sırasında askerlerin kolayca uykuya dalması için kullanmış.

    İşte kafanızı yastığa koyar koymaz sizi uykuya daldıracak o yöntem;

    1- Tüm yüzünüzü gevşetin. Gözlerinizi kapatın. Yavaş ve derin nefes alın. Daha sonra tüm yüz kaslarınızı yavaşça gevşetin. Çenenizi, yanaklarınızı, ağzınızı, dilinizi, her şeyi gevşetin. Gözleriniz dahil.

    2- Omuzlarınızı ve ellerinizi bırakın . Her türlü gerilimi bırakın. Boynunu, tuzaklarını gevşet; sandalyeye ya da yatağa gömüldüğünüzü hissedin. Daha sonra sağ kolunuzun üst kısmından başlayın ve pazılarınızı, ön kollarınızı ve ellerinizi yavaşça gevşetin. Diğer tarafta tekrarlayın. Ve yavaş ve derin nefes almaya devam etmeyi unutmayın. Nefes verin ve göğsünüzü gevşetin. Omuzlarınız ve kollarınız rahatken bu kolay olacaktır.

    3-Bacaklarınızı rahatlatın. Sağ bacağınızla başlayın; sandalyeye veya yatağa batmasına izin verin. 

    4- Şimdi zihninizi boşaltın. Elbette hiçbir şey düşünmemek çok zor. Rahatlatıcı bir şey seçin. Kendinizi karanlıkta rahatça uzanırken hayal edin. Ama eğer bu işe yaramazsa...

    5- "Düşünme" kelimelerini 10 saniye boyunca tekrarlamayı deneyin.  Hiçbir şey olmasa bile bu, sizi uyanık tutacak şey ne olursa olsun düşünmekten uzaklaştırmanıza yardımcı olacaktır.

    Fitness antrenörü Justin Agustin  "Bu yöntem 6 hafta boyunca her gece uygularlarsa, gözlerinizi kapattıktan sonra iki dakika içinde uykuya dalabileceksiniz" sözünü veriyor.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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