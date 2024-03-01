Mardinli Kadir'in aşkı Alman psikoloğu Müslüman etti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Mart 2024 10:43 - Güncelleme: 1 Mart 2024 11:06 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Almanya'da aşık olduğu Mardinli Kadir'le evlenmek için Türkiye'ye gelen psikolog Natalie Strupp müslüman olmayı seçti. Müftülüğe giden kadın ismini de Melek olarak değiştirdi.