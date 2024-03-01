Mardinli Kadir'in aşkı Alman psikoloğu Müslüman etti
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Almanya'da aşık olduğu Mardinli Kadir'le evlenmek için Türkiye'ye gelen psikolog Natalie Strupp müslüman olmayı seçti. Müftülüğe giden kadın ismini de Melek olarak değiştirdi.
Mardin İl Müftülüğüne başvurarak, ihtida etmek istediğini belirten Almanya vatandaşı psikolog Natalie Strupp, Müslüman oldu. İl Müftülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasiminde, İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından Natalie Strupp'a İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair aydınlatıcı bilgiler verildi.
ADI MELEK OLDU
Hayatını birleştireceği Mardinli Kadir Doğan ile birlikte müftülüğe giden Strupp, Kelime-i Şehadet getirdikten sonra 'Melek' ismini aldı. İl Müftü Vekili Üney, Strupp'a ihtida belgesi verdi, Kur'an-ı Kerim ve aile birliğinin önemini anlatan kitaplar hediye etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı