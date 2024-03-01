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    • Haberler > Yaşam > Mardinli Kadir'in aşkı Alman psikoloğu Müslüman etti

    Mardinli Kadir'in aşkı Alman psikoloğu Müslüman etti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Mardinli Kadir&#039;in aşkı Alman psikoloğu Müslüman etti

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Almanya'da aşık olduğu Mardinli Kadir'le evlenmek için Türkiye'ye gelen psikolog Natalie Strupp müslüman olmayı seçti. Müftülüğe giden kadın ismini de Melek olarak değiştirdi.

    Mardin İl Müftülüğüne başvurarak, ihtida etmek istediğini belirten Almanya vatandaşı psikolog Natalie Strupp, Müslüman oldu. İl Müftülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasiminde, İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından Natalie Strupp'a İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair aydınlatıcı bilgiler verildi.

    Sevdiği için Mardin'de gelen Alman psikolog müslüman oldu - 1. Resim

    ADI MELEK OLDU

    Hayatını birleştireceği Mardinli Kadir Doğan ile birlikte müftülüğe giden Strupp, Kelime-i Şehadet getirdikten sonra 'Melek' ismini aldı.  İl Müftü Vekili Üney, Strupp'a ihtida belgesi verdi, Kur'an-ı Kerim ve aile birliğinin önemini anlatan kitaplar hediye etti.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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