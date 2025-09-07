Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu

Yurt geneli yeni haftayla beraber yaza iyiden iyiye veda edecek. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehir Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkisi altına girecek. Sıcaklıkların 30 derecenin altına düşmesi beklenirken, hafta boyunca aralıklarla yerel yağışlar görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), özellikle kısa süreli ve yerel sağanaklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi (08 Eylül) günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yer yer görülecek yerel yağışlarla birlikte sıcaklık en düşük 20, en yüksek 27 derece olacak.

Salı (09 Eylül) günü ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak gün içerisinde yine yerel yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Sıcaklıklar 22 ila 29 derece arasında seyredecek.

Çarşamba (10 Eylül) günü yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklık 22 ila 30 derece arasında olacak.

Perşembe (11 Eylül) günü hava yeniden parçalı ve çok bulutlu hale gelecek. Yerel yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ila 27 derece arasında olacak.

Cuma (12 Eylül) günü de benzer şekilde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü altında, kısa süreli yerel sağanaklar bekleniyor. Termometreler en düşük 21, en yüksek 28 dereceyi gösterecek.

Cumartesi (13 Eylül) günü ise hava çok bulutlu ve kapalı olacak. Yağışın 1-3 kg/m² arasında olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar yine 21 ila 28 derece arasında seyredecek.

Yetkililer, özellikle ani sağanaklar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.