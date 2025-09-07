Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu

Başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzey ve orta bölgeleri Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla serinleyecek. Yeni haftada sıcaklıkların 30 derecenin altına düşmesi beklenirken yer yer yağmur geçişleri de olacak.

Yurt geneli yeni haftayla beraber yaza iyiden iyiye veda edecek. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehir Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkisi altına girecek. Sıcaklıkların 30 derecenin altına düşmesi beklenirken, hafta boyunca aralıklarla yerel yağışlar görülecek.

Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - 1. Resim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), özellikle kısa süreli ve yerel sağanaklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - 2. Resim

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi (08 Eylül) günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yer yer görülecek yerel yağışlarla birlikte sıcaklık en düşük 20, en yüksek 27 derece olacak.

Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - 3. Resim

Salı (09 Eylül) günü ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak gün içerisinde yine yerel yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Sıcaklıklar 22 ila 29 derece arasında seyredecek.

Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - 4. Resim

Çarşamba (10 Eylül) günü yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklık 22 ila 30 derece arasında olacak.

Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - 5. Resim

Perşembe (11 Eylül) günü hava yeniden parçalı ve çok bulutlu hale gelecek. Yerel yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ila 27 derece arasında olacak.

Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - 6. Resim

Cuma (12 Eylül) günü de benzer şekilde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü altında, kısa süreli yerel sağanaklar bekleniyor. Termometreler en düşük 21, en yüksek 28 dereceyi gösterecek.

Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - 7. Resim

Cumartesi (13 Eylül) günü ise hava çok bulutlu ve kapalı olacak. Yağışın 1-3 kg/m² arasında olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar yine 21 ila 28 derece arasında seyredecek.

Yetkililer, özellikle ani sağanaklar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

 

