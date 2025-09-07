Pazar planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 4 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 7 Eylül 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Sıcaklıklar İç Anadolu'da azalacak ancak diğer bölgelerde değişim beklenmiyor. Sağanak ise yurt geneline yayılacak. Özellikle 4 kenti işaret eden Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İşte detaylar...

BİRÇOK KENTTE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40 - 60 km / saat) esecek.

4 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 kenti gök gürültülü kuvvetli sağanak konusunda uyardı. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

İşte uyarı alan 4 il: Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Denizli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Zonguldak ve Bartın hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Amasya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık