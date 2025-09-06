Ankara'yı sağanak vurdu! Yollar tek şeride düştü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da beklenen kuvvetli sağanak sabah saatlerinde başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle sokaklarda olan vatandaşlar kapalı alanlara koşarken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti. Valilik; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.

TRAFİK BİR ŞERİDE DÜŞTÜ

Öğle saatlerinde şehrin batı kısmında etkili olan sağanak, İstanbul Yolu olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu. Bulvarda kilometrelerce sıkışıklığı yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Adeta sele dönen sular nedeniyle bulvarın bazı kısımlarında trafik sadece bir şeride düştü.