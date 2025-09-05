Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı! İl il açıkladı

Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı! İl il açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı! İl il açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 5 Eylül 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün beklenen en yüksek sıcaklıkları belli oldu. Sağanak bazı kentleri kuvvetli vuracak, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. İşte günün hava durumuna dair son dakika detayları...

Haftanın son iş gününde plan yapan milyonları ilgilendiren açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Sağanak beklenen illeri paylaşan Meteoroloji, aynı zamanda toz taşınımı ve fırtına uyarısında da bulundu.

TOZ TAŞINIMI VE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıkları yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı! İl il açıkladı - 1. Resim

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
  • İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sahibi ve müdürü casusluktan tutuklanmıştı! ASSAN soruşturmasında 3 gözaltı daha
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahibi ve müdürü casusluktan tutuklanmıştı! ASSAN soruşturmasında 3 gözaltı daha - Gündem'Casusluk' soruşturmasında 3 gözaltı daha!Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira... - GündemSosyal medyada tetikçi aranıyor!Bursa'da zehir tacirlerine darbe! 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - GündemBursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiSavcı cinayetinde yeni ifade ortaya çıktı! "Beni de öldürmeye teşebbüs etti" - GündemSavcı cinayetinde yeni ifade ortaya çıktıKongre iptalinde yetki kimde? Hukukçulardan çarpıcı ifadeler - GündemKongre iptalinde yetki kimde?Hile hurda CHP’yi darmaduman etti! 'Organize işler' bildiğiniz gibi... - GündemHile hurda CHP’yi darmaduman etti
Sonraki Haber Yükleniyor...