Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı! İl il açıkladı
Meteoroloji 5 Eylül 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün beklenen en yüksek sıcaklıkları belli oldu. Sağanak bazı kentleri kuvvetli vuracak, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. İşte günün hava durumuna dair son dakika detayları...
Haftanın son iş gününde plan yapan milyonları ilgilendiren açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Sağanak beklenen illeri paylaşan Meteoroloji, aynı zamanda toz taşınımı ve fırtına uyarısında da bulundu.
TOZ TAŞINIMI VE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıkları yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
- İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
- Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37