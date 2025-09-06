Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji 7 günlük tahminini açıkladı: Sağanak yağışlar ne zaman sona erecek?

Meteoroloji 7 günlük tahminini açıkladı: Sağanak yağışlar ne zaman sona erecek?

Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, önümüzdeki 7 gün için hava durumunu açıkladı; pazar ve pazartesi günü bazı bölgelerde yoğun yağış bekleniyor. Salıdan itibaren ise yağışlar azalacak, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde güneşli hava hakim olacak.

Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ilde yollarda araçlar mahsur kaldı, bazı evleri ise su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son raporla 7 günlük hava tahminini paylaştı.

Rapora göre pazar günü yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi’nde şiddetli rüzgarın etkili olacağı tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış görülmeyecek ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Pazartesi günü Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar sürecek. Ancak salı gününden itibaren yağışlar etkisini kaybetmeye başlayacak. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde güneşli hava yüzünü gösterecek.

Çarşamba gününden itibaren ise yağışlar sadece Karadeniz Bölgesi’nde devam edecek. Hafta sonu itibarıyla sağanak yağışların ülkeyi tamamen terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti.

