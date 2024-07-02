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Şifa doktordan değil çeşmeden! Ciğerleri tertemiz yapıyor, iğne ipliğe çeviriyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şifa doktordan değil çeşmeden! Ciğerleri tertemiz yapıyor, iğne ipliğe çeviriyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'ın Yolüstü köyündeki doğal maden suyu çeşmesi 'şifa' akınına uğruyor. Suyun ciğerlerdeki sigarayı temizlemekten zayıflamaya kadar çok sayıda rahatsızlığa iyi geldiğini düşünen vatandaşlar doktorlardan değil çeşmeden şifa bulduklarını öne sürüyor. 

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyündeki  doğal maden suyu çeşmesi insan akınına uğruyor. Köylüler çeşmeden akan suyun şifalı olduğunu ve birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini öne sürüyor.

Çeşmeden akan suyun iltihaplanma, kireçlenme ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanan ziyaretçiler, köye gelerek günlerce köyde konaklayıp sudan içerek şifa bulmaya çalışıyor.

Şifa doktordan değil çeşmeden! Ciğerleri tertemiz yapıyor, iğne ipliğe çeviriyor - 1. Resim

"DOKTORDAN FAYDA GÖRMEDİM BURADA GÖRDÜM"

Çeşme suyunun böbreklerde bulunan taşları dışarıya attığını belirten vatandaşlardan Cemal Avunç, "Böbrekte bulunan taş için, kurt için, iltihap için, prostat için birebir iyi geliyor. Vücutta bulunan küçük kurtlar, büyük kurtların atılması için çok faydalıdır. Vatandaş diyor ki ben sürekli doktorlara gidiyordum fayda bulamadım. Bu sudan içtiğim gibi bana birebir fayda verdi. İçtiğimiz sigarayı çok iyi temizliyor. Bu su her şeye çok iyi geliyor" dedi.

Şifa doktordan değil çeşmeden! Ciğerleri tertemiz yapıyor, iğne ipliğe çeviriyor - 2. Resim

YOLÜSTÜ'NE ŞİFA AKINI

Ülkenin birçok ilinden sudan içmek için akın akın insanların çeşmeye geldiğini belirten vatandaşlardan Veysel Can, suyun bir çok hastalığa iyi geldiğini belirterek sudan her içenin faydasını gördüğünü söyledi.

Şifa doktordan değil çeşmeden! Ciğerleri tertemiz yapıyor, iğne ipliğe çeviriyor - 3. Resim

Can, “Bu su bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. Böbrek rahatsızlığı, taş düşürmeye, mide rahatsızlığına zayıflamaya çok iyi geldiğini biliyoruz. Başta Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin olmak üzere ülkenin her yerinden insanlar şifa bulmak için buraya adeta akın ediyor. Yaz ayları burası adeta ana baba günü gibi kalabalık oluyor. Bu su şifalı olmasaydı kimse gelmezdi” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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