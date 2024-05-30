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Haberler > Yaşam > Sıfır kilometre aldığı jipi satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 35 bin lira teklif verdiler...

Sıfır kilometre aldığı jipi satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 35 bin lira teklif verdiler...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıfır kilometre aldığı jipi satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 35 bin lira teklif verdiler...
Peugeot, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bayiden sıfır kilometre Peugeot marka jip alan Mustafa Ümit Yıldız, 7 ay sonra aracını satarken sol ön çamurluğun boyalı olduğunu öğrendi. Firmanın değer kaybı olarak 35 bin lira teklifini kabul etmeyen Yıldız, olayı yargıya taşıdı.

Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Ümit Yıldız, geçen sene ağustos ayında Mersin'de bir bayiden 1 milyon 670 bin lira karşılığında Peugeot marka sıfır kilometre jip satın aldı. Aracını mart ayında satmak için ilana koyan Yıldız, bir alıcıyla anlaştı ve ekspertize gitti.

Sıfır kilometre aldığı jipi satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 35 bin lira teklif verdiler... - 1. Resim

SIFIR KİLOMETRE ARAÇ BOYALI ÇIKTI

Yapılan incelemede aracın sol ön çamurluğunun boyalı olduğunun tespit edilmesi üzerine alıcı aracı almaktan vazgeçti. Aldığı bayiye başvuran Yıldız, yapılan kontrollerde "Sizin aracınız fabrikada boyanmış. Bu da değer kaybına yol açıyor ve 35 bin lira size ödeme yapalım" cevabını aldı. Mağdur adam teklifi kabul etmedi ve aracının sıfırı ile değiştirilmesini talep etti. Bu isteği ger çevrilince soluğu avukatının kapısında aldı.

Sıfır kilometre aldığı jipi satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 35 bin lira teklif verdiler... - 2. Resim

"YALANCI DURUMUNA DÜŞTÜM, KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM'

Güvenilir bir markadan böyle bir araç almasına rağmen mağdur olduğunu dile getiren Yıldız, “Güvenerek araç alamayacaksak artık ne yapalım. Çok şaşırdım. Şu anda kendilerinde bütün bilgiler var. Fabrikada araç işlem görmüş. Satarken bir de ben aracı boyasız, hatasız diye ilana koydum. Gelen adama karşı da yalancı durumuna düştüm. Kötü hissettim kendimi” ifadelerini kullandı.

Sıfır kilometre aldığı jipi satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 35 bin lira teklif verdiler... - 3. Resim

DEĞER KAYBI İÇİN 35 BİN LİRA 

Aracına ödenmesi teklif edilen 35 bin lira değer kaybının gerçek rakamı yansıtmadığını da söyleyen Yıldız, “Aracı satmaya kalktığımda çok daha fazla fiyatı düşüyor. Kendi markaları bile aracı almıyor, bu araç boyalı diyorlar. Trajik bir durum” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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