Sivas’ta müteahhitlerin peşine düştüğü ev! Her gelene ‘Hayır’ diyor: 17 yaşımda geldim şimdi 68 yaşındayım

“MÜTEAHHİTLER İSTİYOR, VERMEK İSTEMİYORUM”

Evinin şu an iki apartmanın arasında kaldığını belirten Baydiker şöyle konuştu:

Müteahhitler ve evi çok isteyen var ama ben 17 yaşındaydım bu eve geldiğimde şimdi 68 yaşındayım. Evimi de mahallemi de çok seviyorum. Çevredeki herkeste beni seviyor, saygı duyuyor. Bu evde 4 çocuk büyüttüm şu an en büyük çocuğum 49 yaşında. Evime bakıyorum, boyuyorum her şeyiyle ilgileniyorum. Yandaki komşu istiyor, müteahhitler istiyor ama evi vermek istemiyorum. Geçenler evi çok beğeniyor. Evi gördüklerinde ‘çok güzel bir gün kahvaltıya geleceğiz eski evlerde büyüdüğümüz için özlemi kaldı' diyorlar, bende ‘buyurun gelin her zaman kapım açık' diyorum.