Sivas’ta müteahhitlerin peşine düştüğü ev! Her gelene ‘Hayır’ diyor: 17 yaşımda geldim şimdi 68 yaşındayım
Sivas'ta iki apartmanın arasında kalan müstakil evin sahibi Hatice Baydiker, evini müteahhitlerin istediğini ama satmadığını söyledi. 60 yıllık evde 50 yıldır yaşayan Baydiker “Evi çok isteyen var. Bu eve geldiğimde 17 yaşındaydım şimdi 68 yaşındayım. Bu evde 4 çocuk büyüttüm. Evim eski, eşyalar eski ama ben her şeyini seviyorum" diye konuştu.
60 YILLIK EVDE 50 YILLIK HATIRA
Sivas kent merkezinde Osmanlı Caddesinde yüksek katlı apartmanların arasında yer alan 60 yıllık müstakil dairede yaşayan 68 yaşındaki Hatice Baydiker, yıllardır evini almak isteyenlere direniyor.
İKİ APARTMAN ARASINDA MÜSTAKİL EV
60 yıllık müstakil evinde ailesinin hatıralarını yaşatmaya devam eden Baydiker, hem evini hem de mahallesini çok sevdiği için yıllara meydan okuyan müstakil evinde yaşamaya devam ediyor.
EVİ İSTEYENE ‘HAYIR’ DİYOR
50 yıldır aynı evde yaşayan ev sahibi Hatice Baydiker, 1976 yılında gelin olarak geldiği 1 oda 1 salon evde çocuklarını büyüttüğünü anlattı. 2006 yılında eşini trafik kazasında kaybeden Baydiker, evini satın almak isteyenlere olumsuz cevap verdiğini, müteahhitler ile hem anlaşamadığı hem de evini sevdiği için satmak istemediğini belirtti.
“MÜTEAHHİTLER İSTİYOR, VERMEK İSTEMİYORUM”
Evinin şu an iki apartmanın arasında kaldığını belirten Baydiker şöyle konuştu:
Müteahhitler ve evi çok isteyen var ama ben 17 yaşındaydım bu eve geldiğimde şimdi 68 yaşındayım. Evimi de mahallemi de çok seviyorum. Çevredeki herkeste beni seviyor, saygı duyuyor. Bu evde 4 çocuk büyüttüm şu an en büyük çocuğum 49 yaşında. Evime bakıyorum, boyuyorum her şeyiyle ilgileniyorum. Yandaki komşu istiyor, müteahhitler istiyor ama evi vermek istemiyorum. Geçenler evi çok beğeniyor. Evi gördüklerinde ‘çok güzel bir gün kahvaltıya geleceğiz eski evlerde büyüdüğümüz için özlemi kaldı' diyorlar, bende ‘buyurun gelin her zaman kapım açık' diyorum.
“HER ŞEYİNİ SEVİYORUM"
Evinde birçok anısı olduğunu söyleyen Baydiker, "Banyo yok ama çocuklarımı girişte yıkıyordum. Makine olmadığı için çamaşırları elimde yıkıyorum. Evimi seviyorum, sevdiğim için bugüne kadar her şeye katlandım. Eşim 2006 yılında vefat etti. Kendisi şehirlerarası otobüs şoförüydü. Trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşyalarımı bugüne kadar hiç değiştirmedim. Evim eski, eşyalar eski ama ben her şeyini seviyorum" diye konuştu.