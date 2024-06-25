Son durak hurma bahçeleri! Hacılar, memleketlerine dönmeden önce uğruyor

Ülkelerinde kendilerini ziyarete geleceklere hurma ikram etmek isteyen hacılar, daha çok mebrum, sugayi ve acve türü hurmaları tercih ediyor.

ABDULHAKİM ARVAS MEDİNE - Hacdan sonra Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine-i münevvereye gelen milyonlarca kişi, memleketlerinde kendilerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretine geleceklere ikram etmek üzere şehirdeki hurma bahçelerine akın etti. Hacılar yeşilliği daha bol olan şehirde, bölgenin en lezzetli hurmalarını satın alıyor. Medine-i münevverede yılardır hurma ticareti ile uğraşan Süleyman Uzunoğlu da bir yandan hacılara kaliteli hurmalar temin ederken diğer yandan da kiraladığı bahçede yüzlerce ağaçta meyveye dönüşen hurmaların hasadı için hazırlık yapıyor.

Uzunoğlu, Uhud Dağı’nın eteğindeki Osmanlı Hurma Bahçesinde hacılara kusursuz hizmet vermek için özel stantlar oluşturdu. Hacıların fiyat, dayanıklılık ve lezzet bakımından tercih ettikleri ilk üç hurma çeşidi mebrum, sugayi ve acve oluyor. Bu hurmaların yanı sıra amber, mecdul ve hudri gibi Suudi Arabistan’da yetişen hurmalar da mevsimine göre satışta oluyor. Hurma fiyatları büyüklük ve tazeliğine göre değişiyor. Bagaj hakkının 30 kg olması fazla hurma alanları zora sokuyor. Hac vizesi ile gelenler PTT kargo ile kilosu 8 riyalden (70 TL) bir hafta sonrasına teslimat garantisiyle kargo hizmeti alabiliyorlar. Hacıların hurma alışverişini genellikle Medine’den yaptıklarını belirten Süleyman Uzunoğlu “Hurma ağacının insana benzer biyolojik yapısı ve meyve verme hususiyeti var. Hurma dişi ve erkek olarak büyüyor. Polenler çıkaran dişi hurma, erkek ağaçlardan gelen dölleme unsurları ile meyve veriyor. Bir hurma ağacının meyveye geçmesi için beş yıl bakılıp sulanması gerekiyor. En verimli olduğu zaman ise 15 ve 45 yaş arası dönem” dedi.