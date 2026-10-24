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Yaşam

Türkiye kışa geçerken, bir ilçemizde denize giriliyor! Hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu

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Türkiye kışa geçerken, bir ilçemizde denize giriliyor! Hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu
Başlık ResmiTürkiye kışa geçerken, bir ilçemizde denize giriliyor! Hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış kendini hissettirmeye başlarken Bodrum’da hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve yabancı turistler sahillere akın ederek denize girdi. Turizmciler, yazdan kalma günlerin 7-10 gün daha süreceğini öngörüyor.

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Sonbaharın son günlerine yaklaşılırken Bodrum’da güneşli hava etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar ve yabancı turistler, Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde vakit geçirdi. Denize giren turistler sıcak havanın keyfini çıkarırken bazı yabancı misafirler uzun süre sudan çıkmadı. Sahilde güneşlenen, denizde yüzen ve yürüyüş yapan vatandaşlar, hafta sonunu deniz kenarında değerlendirdi.

Türkiye kışa geçerken, bir ilçemizde denize giriliyor! Hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu
Başlık ResmiTürkiye kışa geçerken, bir ilçemizde denize giriliyor! Hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu

TÜRKİYE KIŞA GEÇERKEN, BODRUM'DA YAZ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış şartları kendini hissettirmeye başlarken Bodrum’da deniz sezonunun devam etmesi dikkat çekti. Sahillerde yaşanan hareketlilik, yaz aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Bodrum’a gelen yabancı turistler, güneşli havada denize girmenin ve sahilde vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Türkiye kışa geçerken, bir ilçemizde denize giriliyor! Hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu
Başlık ResmiTürkiye kışa geçerken, bir ilçemizde denize giriliyor! Hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu

"BODRUM’DA TAM YAZ ZAMANI YAŞANIYOR"

Turizmci İsmail Düşmez, Bodrum’da hava ve deniz şartlarının güzel olduğunu belirterek turizm hareketliliğinin sürdüğünü söyledi. Düşmez, "Bodrum’da şu anda tam yaz zamanı yaşanıyor. Hava ve deniz çok güzel, turizmimiz hala devam ediyor. Büyük ihtimalle bu durum bir hafta, 10 gün daha sürecek ve halkımız bundan çok güzel bir şekilde faydalanacaktır. Türkiye’nin kış şartlarını yaşayan diğer bölgelerindeki bütün vatandaşlarımızı Bodrum’a tatil yapmaya çağırıyoruz. Gelsinler, Bodrum’un bu güzel havasından, denizinden ve güneşinden faydalansınlar" dedi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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