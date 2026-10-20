12 yaşındaki çocuğa istismar iddiası yalan çıktı! Paylaşan hesap yöneticisine gözaltı kararı

Bitlis'te 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve ölüm iddiasında bulunan sosyal medya hesabının sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Sosyal medyada "Tatvan sayfası" adlı hesaptan Tatvan'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğu ve çocuğun hayatını kaybettiği yönünde asılsız bir iddia paylaşıldı.

KAMUOYUNU YANILTICI NİTELİKTE

Söz konusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi. İddiaya konu paylaşım üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak, sayfa yöneticisi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

Yetkili makamlarca söz konusu iddianın asılsız olduğu belirtilirken, özellikle çocukları ilgilendiren hassas konularda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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