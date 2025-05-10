3 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkarıldı! Tam 7 tane...

Ankara'da 3 yaşında Aybars Akkoç, 7 adet boncuk mıknatıs yuttu. Aybars geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşurken, babası çocuğunun oyuncakların içerisinde bulunan mıknatısları çıkarıp yuttuğunu söyledi.

Ankara'da yaşayan 3 yaşındaki Aybars Akkoç, oyuncaklarının içerisinde bulunan mıknatısları çıkartarak farklı zaman dilimlerinde 7 tane mıknatıs yuttu. Çocuklarının son mıknatısı yuttuğunu fark eden anne ve baba sağlık kuruluşuna başvurdu. Burada yapılan tetkik sonucu 5 adet mıknatıs yuttuğu tespit edilen Aybars, hemen ameliyata alındı. Ameliyat sırasında ise mıknatıs sayısının 7 olduğu fark edildi. Oniki parmak bağırsağı ile ince ve kalın bağırsağı birbirine kenetleyen 7 adet mıknatısın başarılı bir operasyonla çıkartılmasının ardından Aybars, sağlığına kavuştu.

"ONİKİ PARMAK BAĞIRSAĞINA ZARAR VERDİĞİ SÖYLENDİ"

Oğlu Aybars'ın boncuk yuttuğundan eşinin söylemesiyle haberdar olduğunu belirten baba Muhammet Akkoç şunları söyledi:

"Eve gidip oğlumu alıp, sağlık kuruluşuna başvuru yaptık. Röntgen çekileceği söylendi. Röntgeni çektirdik, baktıklarında bağırsağında 5 tane mıknatıs olduğu söylendi. Onun için de yatışı sağlandı. O akşam yatışı yapıldı. Sabah vakitlerinde ameliyat oldu. Ameliyatta 5 yerine 7 mıknatıs olduğu fark edildi. Oniki parmak bağırsağına zarar verdiği söylendi. 28 günlük bir süreçten geçtik"

"ÇOK ŞÜKÜR ŞU ANDA İYİ"

Akkoç, Aybars'ın oyuncakların içerisinde bulunan mıknatısları çıkarttığını ve bu mıknatısları yuttuğunu söyleyerek, "Daha önce de yutmuş ama biz bir tanesini gördük. O bir taneye rağmen acile başvuru yaptık. Acil Servis'te de gerekenler yapıldı, doktorlar ameliyatla çıkardı. Sürecimiz biraz ağır oldu, ağır bir ameliyat geçirdi. Doktorlarımız da gereken ilgi ve alakayı gösterdi. Çok şükür şu anda iyi, hiçbir sıkıntısı yok" dedi.