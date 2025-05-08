3 yavrusuna acımasızca kıymıştı! Baba dehşetinin tüyler ürperten detayları... "İftira attılar"

Bursa'da 3 çocuğunu öldüren adam, olay günü çocuklarıyla kahvaltı yaptığını ve olay anını hatırlamadığını söyledi. Hazırlanan iddianamede katil babanın "Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira ata ata bozdular" yazılı notu da yer aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl yaşanan olayda, emniyet binasına giderek 3 çocuğunu öldürdüğünü itiraf eden Murat K. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Evde yapılan incelemede, öldürülen çocukların yanında notlar bulunduğu belirtilen iddianamede, notların detaylarına yer verildi.

İFTİRA ATA ATA BENİ BOZDULAR"

Sanığın çocuklarını evde öldürdüğü yeri noktasal olarak belirttiği notlarının yanı sıra "Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira ata ata bozdular" yazılı notu da iddianamede yer aldı.

OLAY ANINI HATIRLAMADI!

Tutuklu sanık Murat K, ifadesinde, ailevi sorunlar nedeniyle çocuklarını bir süre göremediğini iddia etti. Eşiyle boşanma aşamasında olduklarını belirten sanık, bir süre sonra eşinin rızasıyla çocukları alarak Erzurum'dan Bursa'ya döndüğünü, olay günü çocuklarıyla kahvaltı yaptıklarını ve olay anını hatırlamadığını ifade etti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

İddianamede, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin düzenlediği raporda Murat K'nin akıl hastalığının bulunmadığı, bu fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiği vurgulandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bursa'da geçen yıl mayıs ayında, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na giderek teslim olan Murat K, çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, Muhammet Ali (3), Aslı (6) ve Zeynep K'nin (11) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Üç kardeşin cenazesi, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verilmişti.