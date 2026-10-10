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8 ilde DEAŞ'a dev operasyon! 22 kişi tutuklandı

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8 ilde DEAŞ'a dev operasyon! 22 kişi tutuklandı
Başlık Resmi8 ilde DEAŞ'a dev operasyon! 22 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22’si tutuklandı, 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim tarihinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

8 ilde DEAŞ'a dev operasyon! 22 kişi tutuklandı
Başlık Resmi8 ilde DEAŞ'a dev operasyon! 22 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 117 dijital materyal, 117 yasaklı yayın ve doküman, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 317 fişek, 78 kurusıkı tabanca fişeği, 201 av tüfeği fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi.

8 ilde DEAŞ'a dev operasyon! 22 kişi tutuklandı
Başlık Resmi8 ilde DEAŞ'a dev operasyon! 22 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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