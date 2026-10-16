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Adıyaman'da ortalık karıştı! 20 kişi sopa ile birbirine girdi, ekipler müdahale etti

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Adıyaman'da ortalık karıştı! 20 kişi sopa ile birbirine girdi, ekipler müdahale etti
Başlık ResmiAdıyaman'da ortalık karıştı! 20 kişi sopa ile birbirine girdi, ekipler müdahale etti

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada ortalık karıştı. Yaklaşık 20 kişinin birbirine saldırdığı olayda polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Adıyaman'da ortalık karıştı! 20 kişi sopa ile birbirine girdi, ekipler müdahale etti
Başlık ResmiAdıyaman'da ortalık karıştı! 20 kişi sopa ile birbirine girdi, ekipler müdahale etti

20 KİŞİ SOPA İLE BİRBİRİNE GİRDİ

Yaklaşık 20 kişi sopalarla birbirlerine saldırırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı kullandığı olayda tarafları güçlükle ayırdı.

Adıyaman'da ortalık karıştı! 20 kişi sopa ile birbirine girdi, ekipler müdahale etti
Başlık ResmiAdıyaman'da ortalık karıştı! 20 kişi sopa ile birbirine girdi, ekipler müdahale etti

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Kavgada çok sayıda kişi gözaltına alınırken, darp neticesi yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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