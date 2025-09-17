Aile tartışması faciaya döndü! 16 yaşındaki evladının katili oldu
Afyonkarahisar'da evde oğluyla tartışan adam, 16 yaşındaki evladını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti, baba ise tutuklandı.
Şanlıurfa Şuhut ilçe merkezinde iddiaya göre, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akkaya (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkaya, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akkaya burada yapılan müdahaleye rağmen sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.
Olayın ardından yakalanan şüpheli baba B.A.'nın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
