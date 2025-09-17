Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aile tartışması faciaya döndü! 16 yaşındaki evladının katili oldu

Aile tartışması faciaya döndü! 16 yaşındaki evladının katili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aile tartışması faciaya döndü! 16 yaşındaki evladının katili oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da evde oğluyla tartışan adam, 16 yaşındaki evladını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti, baba ise tutuklandı.

Şanlıurfa Şuhut ilçe merkezinde iddiaya göre, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akkaya (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile tartışması faciaya döndü! 16 yaşındaki evladının katili oldu - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkaya, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akkaya burada yapılan müdahaleye rağmen sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. 

Aile tartışması faciaya döndü! 16 yaşındaki evladının katili oldu - 2. Resim

Olayın ardından yakalanan şüpheli baba B.A.'nın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Japon Prenses Mikasa'dan Ankara ziyaretinde büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayı zannetti, köy imamını tüfekle ağır yaraladı - 3. SayfaAyı zannetti, köy imamını tüfekle ağır yaraladıDengesini kaybeden genç cebindeki bıçağın üstüne düştü - 3. SayfaDengesini kaybedince cebindeki bıçak sonu olduMaltepe'de akran zorbalığı! Genç kızı sırayla darbettiler - 3. SayfaLisede akran zorbalığıMersin'de 5 yaşındaki oğlunu katletmişti! Yaka paça tutuklandı - 3. SayfaMersin'de 5 yaşındaki oğlunu katletmişti! Yaka paça tutuklandıKafasını taşla ezmek istediler! Kocasını akrabalarından böyle kurtardı - 3. SayfaKocasını akrabalarından böyle kurtardıCHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan yardımcısını yakan ihbar - 3. SayfaCHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu!
Sonraki Haber Yükleniyor...