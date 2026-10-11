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Alanya’da korkunç olay! Kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

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Alanya’da kız kardeşi ile tartışan Timuçin Ç. dehşet saçtı. Kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atan Timuçin Ç. daha sonra tabancayla intihar girişiminde bulundu. Dehşeti yaşayan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Timuçin Ç. ise hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 13.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki binada oturan Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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KARDEŞİNİ BALKONDAN ATTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç., kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı.

Alanya’da korkunç olay! Kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti
Başlık ResmiAlanya’da korkunç olay! Kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kardeşini atan Timuçin Ç., daha sonra evdeki tabancayla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kardeşinin balkondan attığı A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alanya’da korkunç olay! Kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti
Başlık ResmiAlanya’da korkunç olay! Kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona giren sağlık görevlileri ise kendini yaralayan Timuçin Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alanya’da korkunç olay! Kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti
Başlık ResmiAlanya’da korkunç olay! Kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

DEHŞETİ YAŞAYAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

A.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Alanya’da korkunç olay! Kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti
Başlık ResmiAlanya’da korkunç olay! Kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Alanya
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