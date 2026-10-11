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Sağlık

Nefes darlığıyla gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi: Meğer damarları yanlış yöne açılıyormuş

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Nefes darlığıyla gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi: Meğer damarları yanlış yöne açılıyormuş
Başlık ResmiNefes darlığıyla gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi: Meğer damarları yanlış yöne açılıyormuş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kahramanmaraş'ta nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetiyle hastaneye başvuran 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in kalbinde delik olduğu ve akciğerlerden gelen 4 toplardamarın ters yöne aktığı tespit edildi. Yiğit, gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

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Kahramanmaraş'ta yaşayan İsmail Yiğit, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleri üzerine hastaneye başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kirişci ve ekibi tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde, Yiğit'in kalbinde doğuştan delik bulunduğu ve akciğerlerden gelen 4 toplardamarın kalbin sol tarafı yerine sağ tarafına açıldığı belirlendi.

DAMARLAR DOĞRU BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Ameliyata alınan Yiğit'in kalbindeki delik kapatılırken, yanlış yere bağlanan damarlar da doğru bölgeye yönlendirildi. Koltuk altından yaklaşık 4-5 santimetrelik kesiyle kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından Yiğit sağlığına kavuştu.

Nefes darlığıyla gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi: Meğer damarları yanlış yöne açılıyormuş
Başlık ResmiNefes darlığıyla gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi: Meğer damarları yanlış yöne açılıyormuş

"TOPLUMDA BİLİNMEYEN HASTALIKLARDAN BİRİSİ"

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Kirişçi, "İsmail bey 28 yaşında bir hastamız. Doğuştan damarları, akciğerden gelen toplardamarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafından dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu. Toplumda bilinmeyen hastalıklardan birisi. Yaygın doğumsal kalp hastalıklarından değil elbette. Akciğerlere giden kan miktarı, aşırı miktarı arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor. Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerekten yaklaşık dört beş santimlik kesiyle bu ameliyatı yapmış olduk. Hem kalbinde olan deliği kapattık, aynı zamanda da yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldu. Normal sağlıklı bir birey neyse İsmail bey de şu anda o durumda" diye konuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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