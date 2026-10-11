Son zamanlarda özellikle gençler arasında popüler hale gelen matcha içeceği, 19 yaşındaki Isabella Wilson’a kabusu yaşattı. Günde en az dört fincan matcha tüketen genç kadın, şiddetli migren, kusma, mide bulantısı şikayetlerinin yanı sıra kısa sürede aşırı kilo artışı yaşadı. Başlangıçta şikayetlerini gribe ya da normal migrene bağlayan genç kadın yaşadıklarını bir bir anlattı.

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Son yıllarda sağlıklı bir içecek alternatifi olarak öne çıkan ve Japon yeşil çayı olarak bilinen matcha, özellikle gençler arasında günden güne popüler hale geldi. Ancak aşırı tüketildiğinde yüksek miktarda kafein alınmasına neden olabilen bu içecek, bazı kişilerde istenmeyen sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 19 yaşındaki Isabella Wilson'ın yaşadıkları da bunun dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Herkes sağlıklı sanıyor! Gençlerin gözde içeceği matcha hayatını kararttı

Wilson, 2024 yılında bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı içeceği önce haftada birkaç kez, ardından günde dört fincan olacak şekilde tüketmeye başladı. Çalıştığı kahve dükkanındaki ücretsiz içecek imkanı sayesinde tüketimini günden güne artıran kadın, bir yılda bu alışkanlığına yaklaşık 2 bin 655 dolar harcadı.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNU BERABERİNDE GETİRDİ

Zamanla genç kadının günlük hayatını etkilemeye başlayan bu tüketim alışkanlığı, gün boyu süren şiddetli migren atakları, kusma, baş dönmesi, bulanık görme ve sivilce sorunlarını da beraberinde getirdi. Bu süreçte 12,7 kilo alan ve yaşadığı fiziksel değişimden derin üzüntü duyan Wilson, sürekli bir sonraki fincanı düşünecek boyutta bir bağımlılık geliştirdiğini fark etti.

Herkes sağlıklı sanıyor! Gençlerin gözde içeceği matcha hayatını kararttı

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE HAFİFLEDİ

Başlangıçta şikayetlerini gribe ya da normal migrene bağlayan genç kadın, matcha nedeniyle hastanelik olan başka bir kişinin videosunu izleyince durumdan şüphelenmeye başladı. Ocak ayında matcha tüketimini haftada iki fincanla sınırlandıran Wilson, sadece birkaç gün içinde şikayetlerinin hafiflediğini gördü.

YÜKSEK ORANDA KAFEİN İÇERİYOR

Uzmanlar ise matchanın sağlıklı olmasının sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmediğini, içeceğin içindeki yüksek kafein oranının baş ağrısı ve kaygıya yol açabileceğini, ayrıca demir emilimini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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