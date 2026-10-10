Sabah uzun süren el ve parmak tutukluğuna ilişkin uzmanından uyarı geldi. Romatoloji Uzmanı Dr. Hakan Aslan, söz konusu rahatsızlığın önemsenmesi gerektiğini vurgulayarak "Erken tanı eklem hasarını önlemede büyük önem taşıyor" dedi.

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Acıbadem Eskişehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Hakan Aslan, sabah uzun süren el ve parmak tutukluğunun önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Erken tanı eklem hasarını önlemede büyük önem taşıyor" dedi.

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen romatoid artrit, tedavi edilmediğinde kalıcı eklem hasarı ve günlük hayatta ciddi hareket kısıtlılıklarına neden olabiliyor. 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında açıklamada bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Hakan Aslan, özellikle sabah uzun süren eklem sertliği, el ve ayak eklemlerinde şişlik ile yorgunluğun romatoid artritin erken belirtileri arasında yer aldığını dile getirdi. Dr. Aslan, "Romatoid artrit, tedavi edilmediğinde eklemler zamanla deforme olabilir, sertleşebilir ve kas gücü azalabilir" uyarısında bulundu.

Uzmanından kritik uyarı! El ve parmaklarda uzun sürerse önemseyin

"ROMATİZMA DENİLDİĞİNDE ÇOĞU ZAMAN ROMATOİD ARTRİT KASTEDİLİYOR"

Halk arasında 'romatizma' olarak bilinen hastalığın çoğu zaman romatoid artrit olduğunu belirten Dr. Aslan, "Romatoid artrit, vücudun kendi bağışıklık sisteminin eklemlerin iç zarına saldırdığı otoimmün bir hastalıktır. Hastalıkta genellikle birden fazla eklem kalıcı olarak iltihaplanır. Tedavi edilmediğinde eklemler zamanla deforme olabilir, sertleşebilir ve kas gücü azalabilir" dedi.

"SABAH TUTUKLUĞU ROMATOİD ARTRİTİN EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİNDEN BİRİ"

Romatoid artritin çoğunlukla el ve ayak parmak eklemlerinde başladığını ifade eden Dr. Aslan, "Sıcak ve şiş eklemler, ağrı, özellikle sabah kalktıktan sonra uzun süren sertlik, güç kaybı, halsizlik ve bitkinlik hastalığın en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtiler herkeste aynı şekilde görülmeyebilir ancak özellikle sabah uzun süren eklem tutukluğu önemli bir uyarıdır" diye konuştu.

Uzmanından kritik uyarı! El ve parmaklarda uzun sürerse önemseyin

"KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Romatoid artritin toplumda sanılandan daha yaygın olduğunu belirten Dr. Aslan, şunları söyledi:

"Tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 1'inde romatoid artrit görülüyor. Hastalık kadınlarda erkeklerden iki ila üç kat daha sık ortaya çıkıyor ve çoğunlukla 50 yaş sonrasında görülse de daha genç yaşlarda hatta nadiren ergenlik döneminde de başlayabiliyor."

"SADECE EKLEMLERİ DEĞİL, TÜM HAYATI ETKİLEYEBİLİYOR"

Hastalığın yalnızca eklemleri ilgilendirmediğini vurgulayan Dr. Aslan, "İlerleyen dönemlerde kan damarları başta olmak üzere vücudun farklı organları da etkilenebilir. Ağrı, yorgunluk ve fiziksel kısıtlılık nedeniyle hastaların günlük hayat aktiviteleri zorlaşabilir. Basit işler bile zamanla güçleşebilir" ifadelerini kullandı.

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"MODERN TEDAVİLERLE HASTALIK KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR"

Romatoid artritin günümüzde tamamen ortadan kaldırılamasa da etkili şekilde kontrol altına alınabildiğini söyleyen Dr. Aslan, "İlaç tedavileri iltihabı azaltabiliyor, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor ve eklem fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olabiliyor. Tedaviye fizyoterapi, düzenli egzersiz ve gerekli durumlarda rehabilitasyon da eşlik ediyor. Hastaların doktor önerisi olmadan tedavilerini bırakmamaları büyük önem taşıyor" diye belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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