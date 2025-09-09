Amonyum nitrat yüklü tanker kontrolden çıktı: 1 yaralı
Güncelleme:
Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrilen amonyum nitrat yüklü tankerin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Balıkesir'de K.K. idaresindeki amonyum nitrat yüklü tanker, Savaştepe-Kocabıyıklar Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
KAZA SONRASI YOL TRAFİĞE KAPANDI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
