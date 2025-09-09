Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Amonyum nitrat yüklü tanker kontrolden çıktı: 1 yaralı

Amonyum nitrat yüklü tanker kontrolden çıktı: 1 yaralı

Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrilen amonyum nitrat yüklü tankerin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Balıkesir'de K.K. idaresindeki amonyum nitrat yüklü tanker, Savaştepe-Kocabıyıklar Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Amonyum nitrat yüklü tanker kontrolden çıktı: 1 yaralı - 1. Resim

KAZA SONRASI YOL TRAFİĞE KAPANDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

