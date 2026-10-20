Ankara'da EGO otobüsü kazası! Şoför sıkıştı, 24 kişi yaralandı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan şoför, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki EGO otobüsü, Erler Mahallesi 2453. Caddesi'nde yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.
530-1 hat numaralı otobüsün Etimesgut istikametine ilerlediği sırada meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
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ŞOFÖR SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
Çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
24 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 24 kişi ise hastanelere kaldırıldı.
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