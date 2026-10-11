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Antalya'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

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Antalya'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiAntalya'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Antalya’da virajda kontrolden çıkarak bariyerleri aşan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Saklıkent’ten Antalya şehir merkezi istikametine giden Cemal Oktay’ın (67) kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde virajda bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağıya düştü.

Antalya'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiAntalya'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Taklalar atarak uçurumdan düşen aracı gören seyir halindeki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan’ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan ismindeki genç ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Antalya'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiAntalya'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerken çıkardı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiAntalya'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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