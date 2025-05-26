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Antalya'da korkunç olay! Çıktığı falezler sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da korkunç olay! Çıktığı falezler sonu oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da bir adam çıktığı 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler talihsiz şahsın hayatını kaybettiğini belirledi, cansız bedeni ise 1 saatlik çalışma ile çıkarıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı’nda bulunan falezlerde meydana geldi.

Antalya'da korkunç olay! Çıktığı falezler sonu oldu - 1. Resim

30 METRELİK FALEZLERDEN DÜŞTÜ

Parkta bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metrelik falezlerden kayalık alana düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Antalya'da korkunç olay! Çıktığı falezler sonu oldu - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, falezlerden aşağı inerek şahsın kayalık alanda olduğunu tespit etti.

Antalya'da korkunç olay! Çıktığı falezler sonu oldu - 3. Resim

CESEDİ 1 SAATTE ÇIKARILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak deniz yolu ile Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı noktasına getirildi.

Antalya'da korkunç olay! Çıktığı falezler sonu oldu - 4. Resim

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Burada yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Burhan Kanyılmaz olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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