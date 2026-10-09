'Arap Emrah' lakabıyla bilinen Emrah Sever'in lideri olduğu organize suç örgütüne karşı harekete geçildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda “Arap Emrah” lakabıyla bilinen Emrah Sever'in liderliğindeki silahlı ve organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 1'i ceza infaz kurumunda, 4'ü yurt dışında olmak üzere toplam 52 şüpheli tespit edildi.

'Arap Emrah' suç örgütüne 8 ilde eş zamanlı operasyon! 34 kişi gözaltına alındı

8 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Bu kapsamda, hakkında yakalama işlemi yapılması planlanan 47 şüpheliye yönelik olarak 9 Ekim 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek, 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda farklı çaplarda fişek, 272.000 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 38 farklı sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi amacıyla ilgili mercilere talepte bulunulmuştur" denildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ

1. Abdulkerim BOZ

2. Ağa AKDENİZ

3. Ahmet Varol ERDOĞMUŞ (Adli süreçteki çocuk)

4. Ali Eren GEZERLİ

5. Ali GÜLOĞLU

6. Atakan SEKMEN

7. Babacan BİNGÖL

8. Barış SANIR

9. Berkand TOSUN

10. Canpolat İŞLER

11. Celal ÇELİK

12. Davut KIRMIZIKOYUN

13. Doğukan ARSLAN

14. Fatih SAVCI

15. Furkan ÖZKİLİÇ

16. Furkan UZCAN

17. Halil İbrahim TUNÇ

18. İbrahim AYDAR

19. Kadir KAYA

20. Mikail TAĞ

21. Muhammet AYDAR

22. Muhammet Emir BUĞU (Adli süreçteki çocuk)

23. Ozan ERDEM

24. Özgün YAMAN

25. Serkan TONĞ

26. Talip AYDAR

27. Ufuk AKTAŞ

28. Umut Can ALTIN

29. Umut ÇETİN

30. Veysel AYTAÇ

31. Yoldaş GEZER

32. Yusuf ÇELİK

33. İbrahim Enfal ATALAY

34. Murat KIR

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