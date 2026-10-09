'Arap Emrah' suç örgütüne 8 ilde eş zamanlı operasyon! 34 kişi gözaltına alındı
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen Emrah Sever'in lideri olduğu organize suç örgütüne karşı harekete geçildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda “Arap Emrah” lakabıyla bilinen Emrah Sever'in liderliğindeki silahlı ve organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 1'i ceza infaz kurumunda, 4'ü yurt dışında olmak üzere toplam 52 şüpheli tespit edildi.
8 İLDE DÜĞMEYE BASILDI
Bu kapsamda, hakkında yakalama işlemi yapılması planlanan 47 şüpheliye yönelik olarak 9 Ekim 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek, 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda farklı çaplarda fişek, 272.000 TL nakit para ele geçirildi.
Operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 38 farklı sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi amacıyla ilgili mercilere talepte bulunulmuştur" denildi.
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GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ
1. Abdulkerim BOZ
2. Ağa AKDENİZ
3. Ahmet Varol ERDOĞMUŞ (Adli süreçteki çocuk)
4. Ali Eren GEZERLİ
5. Ali GÜLOĞLU
6. Atakan SEKMEN
7. Babacan BİNGÖL
8. Barış SANIR
9. Berkand TOSUN
10. Canpolat İŞLER
11. Celal ÇELİK
12. Davut KIRMIZIKOYUN
13. Doğukan ARSLAN
14. Fatih SAVCI
15. Furkan ÖZKİLİÇ
16. Furkan UZCAN
17. Halil İbrahim TUNÇ
18. İbrahim AYDAR
19. Kadir KAYA
20. Mikail TAĞ
21. Muhammet AYDAR
22. Muhammet Emir BUĞU (Adli süreçteki çocuk)
23. Ozan ERDEM
24. Özgün YAMAN
25. Serkan TONĞ
26. Talip AYDAR
27. Ufuk AKTAŞ
28. Umut Can ALTIN
29. Umut ÇETİN
30. Veysel AYTAÇ
31. Yoldaş GEZER
32. Yusuf ÇELİK
33. İbrahim Enfal ATALAY
34. Murat KIR