Fon soruşturmasında 187 milyar liralık kazanç mercek altında! 214 kişi ve şirketin listesi TMSF'ye gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, 141 gerçek kişi ve 73 şirketin üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. İsimlerin TMSF'ye bildirilmesinin ardından paraların gönüllü iadesi için bildirim süreci başladı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, özellikle 13-16 Eylül tarihlerinde önceden bilgi alarak fonlardan çıktığı değerlendirilen kişilerin incelendiğini açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Fon şirketlerinin hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde eden gerçek ve tüzel kişiler belirlendi.

Soruşturma kapsamında üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı tespit edilen 214 kişi ve şirketin listesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) gönderildi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, soruşturmada yapay zekâ destekli analizlerden yararlanıldığını ve fonlardan önceden bilgi alarak çıkış yaptığı değerlendirilen kişilerin mercek altına alındığını bildirdi.

Fon soruşturmasında 187 milyar liralık kazanç mercek altında! 214 kişi ve şirketin listesi TMSFye gönderildi

214 KİŞİ VE ŞİRKETTEN 187 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ

Soruşturma dosyasına giren ilk incelemelere göre, yüksek kazanç elde ettiği belirlenen 214 hesap sahibinin 141'ini gerçek kişiler, 73'ünü ise tüzel kişiler oluşturuyor.

Gerçek kişilerin söz konusu fonlardan sağladığı toplam kazanç 100 milyar 676 milyon lira olarak hesaplandı. Şirket ve kurumların elde ettiği kazanç ise 86 milyar 977 milyon liraya ulaştı.

Böylece incelemeye alınan üç fondaki toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira olarak belirlendi.

Fon soruşturmasında 187 milyar liralık kazanç mercek altında! 214 kişi ve şirketin listesi TMSFye gönderildi

TERA, PUSULA VE HEDEF FONLARINDA MİLYARLIK KAZANÇLAR

Soruşturma kapsamında incelenen fonlardan elde edilen kazançların dağılımı da ortaya çıktı.

Tera fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar lira, 38 şirketin ise 62 milyar 77 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. Bu fonlardaki toplam kazanç yaklaşık 90 milyar lirayı buldu.

Pusula fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişinin ise 10 milyar lira kazanç elde ettiği hesaplandı.

Hedef Portföy fonlarında da 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon lira, 15 şirketin ise 14 milyar 900 milyon lira kazanç sağladığı tespit edildi.

TMSF İADE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemelerde belirlenen 214 kişi ve şirketin listesini TMSF'ye iletti.

TMSF'nin, listedeki hesap sahiplerine kazançların gönüllü olarak iade edilmesine yönelik resmi bildirimlerde bulunmaya başladığı öğrenildi.

İade edilen tutarların, fon soruşturmasında mağduriyet yaşayan yatırımcılar için oluşturulan hesaplarda toplanması planlanıyor.

187 milyar 653 milyon liralık tutar, incelemelerde belirlenen toplam kazancı ifade ediyor. Bu miktarın tamamının tahsil edildiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

13-16 EYLÜL TARİHLERİNDEKİ İŞLEMLER İNCELENİYOR

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, soruşturma kapsamında özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fon satışlarının incelendiğini açıkladı.

Gürlek, bazı yatırımcıların fonlarla ilgili gelişmelerden önceden haberdar olarak ellerindeki payları sattığı yönündeki tespitlerin soruşturmaya dahil edildiğini belirtti.

Bu işlemlerin kimler tarafından, hangi bilgiler doğrultusunda ve ne zaman gerçekleştirildiğinin araştırıldığı kaydedildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İNCELEME

Soruşturmanın teknik boyutuna ilişkin de bilgi veren Gürlek, fon hareketlerinin analiz edilmesinde yapay zekâ sistemlerinden destek alındığını ifade etti.

Fonlardan yüksek tutarda kazanç sağlayan kişiler, kısa sürede gerçekleşen alım satımlar ve olağan dışı işlemler üzerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

43 BİN YATIRIMCININ PARASI BANKALARA YATIRILDI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de fonların tasfiye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) açık 17 fonun tasfiye edildiğini ve bu fonlarda bulunan 43 bin yatırımcının parasının ilgili bankalara yatırıldığını söyledi.

Toplam 131 fonda sorun yaşandığını belirten Şimşek, yaşanan gelişmelerin tekrar etmemesi için yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Mevcut önlemlere ek olarak ilave düzenlemelerin de yapılacağını ifade eden Şimşek, yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fon soruşturmasında belirlenen yüksek kazançların hangi işlemlerden kaynaklandığı ve bunların ne kadarının hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiği adli incelemelerin konusunu oluşturuyor.

TMSF tarafından başlatılan gönüllü iade süreci sürerken, soruşturma kapsamında yeni bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine devam ediliyor.

BAKMADAN GEÇME KÖŞE YAZILARI HTS kayıtları ve fondan olaylı çıkış

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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