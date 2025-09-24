Asfalt çalışmasında belediye işçileri kavga etti: 1 ölü

Sandıklı ilçesi Kırkpınar mevkii civarında Sandıklı Belediyesi tarafından bölgede asfalt serimi yapıldığı sırada çalışanlardan S.K. ile Uğur Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Uğur Ş.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., Uğur Ş.’yi bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde kalan Uğur Ş., diğer mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uğur Ş., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından S.K. gözaltına alınırken, savcılık tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Sandıklı Belediyesi’nden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.