Haberler > 3. Sayfa > Bölgede daha önce olmayan şey başlarına geldi! 150 bin lira zararları var

Bölgede daha önce olmayan şey başlarına geldi! 150 bin lira zararları var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hırsızlar, inşası devam eden binadan yaklaşık 150 bin TL'lik kablo çaldı. Elektrik teknisyeni Ümit Erel, sistemi komple yenileyeceklerini belirterek "Yaklaşık olarak 150 bin TL'ye yakın bir maliyeti var. Bu zamana kadar bu bölgede inşaatlardan kabloların çalındığını duymamıştık" dedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Orta Mahalle'de Adnan Kumru'ya ait inşaat halindeki binaya giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, elektrik teknisyenlerinin çekmiş olduğu hattaki kabloları keserek çaldı.

Bölgede daha önce olmayan şey başlarına geldi! 150 bin lira zararları var - 1. Resim

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından ekipler inceleme başlattı.

Bölgede daha önce olmayan şey başlarına geldi! 150 bin lira zararları var - 2. Resim

İlçede daha önce böyle bir hırsızlık duymadığını belirten ve olayı anlatan elektrik teknisyeni Ümit Erel konuyla ilgili şunları söyledi:

"150 BİN TL'YE YAKIN BİR MALİYETİ VAR"

"İnşaata çektiğimiz besleme ve zayıf akım kablolarını kontrol için buraya geldiğimizde hırsızlık olayının yaşandığını gördük. Bakır olan besleme kablolarının uçları kesilmiş ve çalınmış. Diğer zayıf akım kablolarında herhangi bir sıkıntı yok ama besleme kablolarının hepsi kopartılarak çalınmış. Komple yenileyeceğiz bu sistemi. Yaklaşık olarak 150 bin TL'ye yakın bir maliyeti var. Bu zamana kadar bu bölgede inşaatlardan kabloların çalındığını duymamıştık"

