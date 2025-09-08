Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bolu'da yürek yakan olay: Nişanından 2 gün sonra genç DJ'den acı haber geldi

Bolu'da yürek yakan olay: Nişanından 2 gün sonra genç DJ'den acı haber geldi

- Güncelleme:
Bolu’da 2 gün önce nişanlanarak mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan 30 yaşındaki DJ Elif Özcan, nişanından iki gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bolu'da yaşayan DJ Elif Özcan, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı. Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Özcan, nişanından iki gün sonra fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberi Özcan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Özcan’ın cenazesi, salı günü Çaydurt Alıçören Köyü’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilecek.

