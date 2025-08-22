Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da palyaço dehşeti: Elindeki bıçakla çocukları kovaladı, herkes eve kaçtı

Bursa'da palyaço dehşeti: Elindeki bıçakla çocukları kovaladı, herkes eve kaçtı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da palyaço kostümü giymiş ve elinde bıçak bulundurduğu öne sürülen bir kişi, sokakta oynayan çocukları kovalayarak mahallede korku ve paniğe yol açtı. Yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi 1. Zindankapı Sokak'ta 18 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. 

Bursa'da palyaço dehşeti: Elindeki bıçakla çocukları kovaladı, herkes eve kaçtı - 1. Resim

BIÇAKLA ÇOCUKLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İddiaya göre, palyaço kılığındaki şüpheli, elindeki bıçakla çocukların üzerine yürüdü. Sokağın başında şüpheliyi gören 2 anne, yanlarındaki 3 çocuğuyla birlikte korku içinde eve kaçtı ve kapıyı kapattı.

Bursa'da palyaço dehşeti: Elindeki bıçakla çocukları kovaladı, herkes eve kaçtı - 2. Resim

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin tek katlı müstakil evin önünde bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp pencereye doğru el salladığı anlar görülüyor. Olayın ardından Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis, palyaço kıyafetli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da palyaço dehşeti: Elindeki bıçakla çocukları kovaladı, herkes eve kaçtı - 3. Resim

