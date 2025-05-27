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Hükümet harekete geçti! Çocuklara tuhaf isimler koymak yasaklanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hükümet harekete geçti! Çocuklara tuhaf isimler koymak yasaklanıyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japonya’da ebeveynlerin çocuklarına verdiği tuhaf isimlerin önüne geçilmesi ve karışıklığa sebep olunmaması için yeni bir düzenleme getiriliyor. Alınan yeni kararla birlikte, ebeveynlerin isimlerde kullandığı kanji karakterlerin telaffuzlarını resmi makamlara bildirmesi zorunlu hale gelirken aşırıya kaçan isimlerin hükümet tarafından reddedileceği bildirildi.

Japonya’da anne-babaların çocuklarına "kirakira" yani "parlak" ya da "ışıltılı" olarak bilinen alışılmadık isimler koyması, yerel yönetimlerde bürokratik karmaşaya yol açıyordu.

AİLELER İÇİN ZORUNLU HALE GELDİ

Bu hafta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, ebeveynlerin kullandığı kanji karakterlerin telaffuzlarını resmi makamlara bildirmesi zorunlu hale getirildi.

KARIŞIKLIĞA SON VERECEK HAMLE

The Guardian'ın haberine göre, bundan sonra sadece resmi olarak kayıt altına alınan okunuşlara izin verileceği kaydedildi. Hükümet bu adımla okullarda, hastanelerde ve diğer kamu hizmetlerinde yaşanan karışıklığı sona erdirmeyi amaçlıyor.

Ülkede 1990’lı yıllardan bu yana süren isim tartışmaları, çocuklara verilen isimlerin günden güne tuhaflaşmasıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Hükümet harekete geçti! Çocuklara tuhaf isimler koymak yasaklanıyor - 1. Resim

Günümüzde duyulan Pikachu (Pokémon karakteri), Naiki (Nike markası), Daiya (Elmas), Pū (Winnie the Pooh) ve Kitty (Hello Kitty) gibi isimlerin yanı sıra, Ōjisama (Prens) ve Akuma (Şeytan) gibi isimler de tepkileri üzerine çekti.

AİLELER İÇİN ÖZGÜRLÜK ALANI

Japon toplumunda bireylerin genellikle normlara uyma baskısı altında yaşadığına dikkat çekilirken bazı ebeveynler, alışılmadık isim tercihlerinin onlar için bir özgürlük alanı sunduğunu ileri sürüyor.

Buna karşılık yetkililer, bazı kanji karakterlerinin ilk bakışta okunamayacak kadar karmaşık olduğunu ve bu durumun dijitalleşme süreçlerini de zorlaştırdığını vurguluyor.

AŞIRIYA KAÇAN İSİMLER REDDEDİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında, geleneksel okunuşlardan bariz şekilde sapan isimler için ebeveynlerden yazılı açıklama istenecek. Yasa kapsamında izin verilen yaklaşık 3.000 kanji karakterin birçoğu çeşitli okunuşlara sahip olsa da, aşırıya kaçan isimlerin reddedileceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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