Bursa’daki pilav günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilav, zehirlenme şüphesini beraberinde getirdi. Yemekten 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşayan yaklaşık 100 kişi hastanelik oldu.

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İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.

Bursa’da pilav günü kabusa döndü! 100 kişi hastanelik oldu

3 SAAT SONRA FENALAŞTILAR

Etkinliğin ardından yaklaşık 3 saat geçtikten sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100’e ulaştığı öğrenildi.



Bursa’da pilav günü kabusa döndü! 100 kişi hastanelik oldu

Yaşanan olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tavuklu pilavdan kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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