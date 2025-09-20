Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Cami tuvaletinde korkunç olay! Genç adamın cansız bedeni bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Genç adamın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cami tuvaletinde korkunç olay! Genç adamın cansız bedeni bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çekmeköy'de bulunan bir caminin tuvaletinde genç bir adamın cansız bedeni bulundu. Gencin silahla kendi hayatına son verdiği tahmin edilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Merkez Camii'de dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Temizlik yapmak için tuvalete giren cami görevlisi, hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk kontroller sonucu gencin silahla kendi hayatına son verdiği tahmin edilirken, gencin yakınları haberi alır almaz camiye gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, genç şahısın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 il başkanı istifa etti! AK Parti'den ilk açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe! 442 kilo metamfetamin ele geçirildi - 3. SayfaSarıyer’de nefes kesen operasyon!Uğur Aydan’ın acı sonu… Kullandığı motosiklet tarlaya uçtu - 3. SayfaUğur Aydan’ın acı sonu… Kullandığı motosiklet tarlaya uçtuAlkollü şahıs halay başı olmak istedi! Kadın solistin boğazını sıktı - 3. SayfaHalay başı olamayınca soliste saldırdıFenerbahçe maçına biletsiz taraftar getiren şahıs yakalandı - 3. SayfaFenerbahçe maçında usulsüz seyirci teminiMakas atan otomobil İETT otobüslerine çarptı! O anlar kamerada - 3. SayfaMakas atan otomobil İETT otobüslerine çarptı!Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaŞarampole devrilen araç hurdaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...