Cami tuvaletinde korkunç olay! Genç adamın cansız bedeni bulundu
Çekmeköy'de bulunan bir caminin tuvaletinde genç bir adamın cansız bedeni bulundu. Gencin silahla kendi hayatına son verdiği tahmin edilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
İstanbul Çekmeköy'de bulunan Merkez Camii'de dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Temizlik yapmak için tuvalete giren cami görevlisi, hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk kontroller sonucu gencin silahla kendi hayatına son verdiği tahmin edilirken, gencin yakınları haberi alır almaz camiye gelerek sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, genç şahısın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
