Çanakkale'de tekne battı! İhbar üzerine yardıma gidenler bir kişinin cesedini buldu

Çanakkale'de tekne battı! İhbar üzerine yardıma gidenler bir kişinin cesedini buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde özel bir teknenin su alıp battığı ihbarı yapıldı. Harekete geçen ekipler bir kişinin cansız bedenini buldu.

Cennet Koyu bölgesinde denize açılan 8,5 metrelik "Deren-48" isimli özel teknenin su alarak battığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik "KB-10", "KB-62" ve "DEGAK-5" ekipleri sevk edildi.

BİRİ YÜZEREK KURTULDU

Ekipler, yaptıkları incelemede, teknede bulunan A.S'nin (60) sahile ulaştığını, K.O'nun (55) ise kayıp olduğunu belirledi.

CESEDİ 2,5 METRE DERİNDE BULUNDU

"DEGAK-5" ekiplerince yapılan arama kurtarma dalışında, kayıp kişinin cesedi, teknenin battığı yerde 2,5 metre derinlikte bulundu. K.O'nun cesedi, Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

