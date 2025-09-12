Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Cephanelik gibi ev! Kalaşnikof, keskin nişancı tüfeği, binlerce mermi…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda cephanelik gibi ev ortaya çıkarıldı. Uzun namlulu silahlar, binlerce mermi ve altın ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Eylül günü Geyve’de operasyon gerçekleştirildi.

Cephanelik gibi ev! Kalaşnikof, keskin nişancı tüfeği, binlerce mermi… - 1. Resim

EV DEĞİL CEPHANELİK

Y.G. (52) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet yivli keskin nişancı tüfeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 6 bin 251 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 675 adet 45 milimetre tabanca fişeği, 58 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 332 adet 7.62 milimetre fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 299 adet av tüfeği fişeği, 10 adet kama (kesici-delici alet), 3 adet 5.56 milimetre fişek, 23 adet Ata lira altın, muhtelif sayıda silah yedek parçası ve tamir kiti ele geçirildi.

Cephanelik gibi ev! Kalaşnikof, keskin nişancı tüfeği, binlerce mermi… - 2. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Y.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

