Cesedi dere yatağında bulunmuştu… Şüpheli ölüm cinayet çıktı!

Bartın’da dere yatağında cesedi bulunan 35 yaşındaki berber Murat Barışık’ın silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışık’ın yaklaşık 650 bin lira borcu olduğu öğrenilen 21 yaşındaki fabrika işçisi tarafından borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirtildi.

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Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Ustaoğlu köyünde dere yatağında bir motosiklet ve yanında 35 yaşındaki Murat Barışık, ölü olarak bulunmuştu.

Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, köprü üzerindeki kan ve Barışık'ın cesedindeki kurşun izi üzerine ise Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BORÇLUSU ÇIKTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 24 saatlik kesintisiz inceleme ve takip çalışmaları neticesinde aydınlatılmış, olayın şüphelisi tespit edildi. Yapılan araştırmalarda maktulle aynı köyde ikamet eden, aralarında araç ve motosiklet alım satımından kaynaklanan ilişki bulunan ve maktule yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu, borcunu ödeyemediği öğrenilen fabrika işçisi Ö.Ç. (21) isimli şahıs şüpheli olarak belirlendi.

Murat Barışık

3 GÜN ÖNCE PLANLAYIP SİLAHI OLAY YERİNE SAKLAMIŞ

Yapılan ilk çalışmalarda, şüphelinin olaydan üç gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği ve tabancasını burada sakladığı; olay günü ise maktulü bölgeye çağırarak sakladığı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği değerlendirildi.

CESEDİ, MOTOSİKLETİ VE SİLAHI DEREYE ATTI

Şüphelinin daha sonra maktulü ve maktule ait motosikleti dereye attığı, maktulün cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.Ç. gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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